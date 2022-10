Langenfeld: Energieberatung - gesucht wie nie : Tipps für das richtige Energiekonzept

Langenfeld Die Frage nach Energiekonzepten ist angestiegen und wird staatlich gefördert. Ziel ist, die Balance zwischen Vorschriften und Bauphysik zu finden.

Der Energieausweis ist ein Dokument, das Daten zur Energieeffizienz und zu den anfallenden Energiekosten eines Gebäudes liefern soll. Er soll einen Vergleich zwischen Immobilien ermöglichen, den Miet- oder Kaufinteressenten in ihre Miet- oder Kaufentscheidung einfließen lassen können. Seit 2009 ist der Energieausweis bei allen Wohngebäuden in Deutschland Pflicht. Bei Vermietung oder Verkauf muss der Energieausweis potenziellen Mietern oder Käufern spätestens bei der Besichtigung unaufgefordert vorgelegt und nach Vertragsschluss übergeben werden. Seit der Novelle der Energieeinsparverordnung (EnEV), die seit dem 1. Mai 2014 galt, müssen Verkäufer oder Vermieter den Energie-Effizienzstandard bereits in der Immobilienanzeige nennen.

Die dann in den Folgejahren aufgelegten und bis heute immer wieder aktualisierten staatlichen Förderprogramme spielten Arndt und anderen zertifizierten Beratern in die Karten. Zuschüsse setzen voraus, dass eine objektive, fachkundige Beurteilung der Maßnahme erfolgt. Die permanent fortgeschriebenen Vorgaben und neue Erkenntnisse bedingen eine ständige Fortbildung, des Beraters mit BAFA-Zulassung und KfW-Sachverständigen, um up to date arbeiten zu können. „Es kommt auch vor, dass ich von einer geplanten Maßnahme abrate, weil sie insgesamt und langfristig unwirtschaftlich wäre.“