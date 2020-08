Mit dem Song „Es war in den 80ern“ : Langenfelder Band tritt bei Wettbewerb an

Die seit 23 Jahren bestehende Langenfelder Rockband „Gottfried“ tritt in dieser Woche bei einem Wettbewerb des Radiosenders WDR2 an. Foto: Peter Bocklage

Langenfeld Die vor 23 Jahren gegründete Band „Gottfried“ steht gegen zwei andere Gruppen bei WDR2 zur Wahl. Seit 2009 veranstaltet die Band ein jährliches Festival namens „Woodslach“ auf dem Voigtslach-Bauernhof in Leverkusen-Hitdorf.

(mei) Die Rockband „Gottfried“ aus Langenfeld nimmt in dieser Woche mit ihrem Song „Es war in den 80ern“ im Radiosender WDR2 an einem Wettbewerb teil. Gegründet wurde Gottfried vor 23 Jahren von Burkhard „Köbi“ Köberle (Gesang, Gitarre) und Detlev „Delle“ Ludwig (Bass, Gesang). Mit dabei sind heute nach einigen Umbesetzungen außerdem Andreas Hirsch (Schlagzeug, Gesang), Thomas „Ginne“ Gineberg (Gitarre, Gesang) und Frank „Barry“ Behrendt (Keyboard). Beim Voting in dieser Woche sind ihre beiden Mitbewerber „The Muted Fox“ (Oberhausen) und „KWCMP“ (Köln). Bis Sonntag können Zuhörer abstimmen (Näheres unter www1.wdr.de/radio/wdr2/musik).