Monheim : „Grüner Krieger“ kämpft für die Zukunft

Langenfeld Der Langenfelder Autor Robert Scheib hat sich in seinem Buch mit Nachhaltigkeit beschäftigt.

Kurz vor der Fertigstellung seines Buches trat Greta Thunberg auf den Plan. „Die Friday for Future Bewegung finde ich gut“, sagt er. „Denn die nächste Generation wird den Klimawandel stärker spüren als wir, wenn wir so weitermachen wie bisher.“ Doch noch fehle den jungen Leuten, die sich in der Bewegung engagieren, das Handlungskonzept. Deshalb habe er die „Friday for Future“-Bewegung noch eingebaut.