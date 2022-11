ADFC lädt von Langenfeld aus zu Touren in die Umgebung Radeln durch den Winterwald

Alle Touren können sowohl mit „normalen“ Fahrrädern als auch mit E-Bikes bewältigt werden. Informationen gibt es in den Schaukästen am Langenfelder Rathaus, am Einkaufszentrum in Monheim-Baumberg, vor der Rosenapotheke und im Internet unter www.adfc-langenfeld.de, www.adfc-im-neanderland.de sowie www.touren-termine.adfc.de. Wer den ADFC-Newsletter abonnieren möchte, schreibe an neanderland@newsletter.adfc-nrw.de.