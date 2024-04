Wanderverein Langenfeld/Monheim Gebirgsverein macht auch Halt auf der Insel Hombroich

Los geht’s am Sonntag, 5. Mai, von Hückeswagen ins Naturschutzgebiet Purder Bachtal auf einer Strecke über 15 Kilometer mit Wanderführerin Rosemarie Göhner. Am Dienstag, 7. Mai führt eine 14 Kilometer lange Tour mit Detlef Müller in die Gegend zwischen Altenberg und Dhünntalsperre rund um Bechen. Durch den Bensberger Königsforst geht es am Mittwoch, 8. Mai, mit Peter Frenger bei einer 13 Kilometer langen Wanderung. Am Dienstag, 14. Mai, führt Karstjen Bröder eine Tour von 14 Kilometern Länge mit einigen Steigungen durchs schöne Eifgenbachtal.