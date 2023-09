Langenfeld Ein Immigrant in Immigrath

Abdelkarim: Ja, aus Bielefeld. Daher auch mein Spitzname „Karim, der Cherusker". Gleichzeitig bin ich der einzige Wahlduisburger der Welt. Ich weiß, Duisburg hat nicht den besten Ruf, aber wie sagt man in Duisburg so schön: „Paris kann jeder, Duisburg muss man wollen." Ich hab’ von Langenfeld leider nicht viel gesehen, aber ich hatte da bisher immer großen Spaß. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Auftritt bei euch. Der ist angeblich in Immigrath. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch kein Zufall, das ist Schicksal: Der Immigrant in Immigrath.