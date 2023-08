Bettin-von-Arnim Gesamtschule Schüler zeigen Respekt für Soldatendienst

Langenfeld · Die Ausstellung der Bettine-von-Arnim-Schüler ist am Freitag, 1. September, in der Langenfelder Schule zu sehen. Am 11. September wird sie bei den Invictus Games in Düsseldorf gezeigt.

31.08.2023, 16:36 Uhr

Respekt heißt der Titel für eine Ausstellung der Gesamtschüler bei den Invuctus Games in Düsseldorf. Foto: Bettine-von-Arnim-Schule

Anlässlich der diesjährigen Invictus Games in Düsseldorf haben sich die Schülerinnen und Schüler der Bettine-von-Arnim Gesamtschule in Langenfeld mit dem Thema Respekt auseinandergesetzt. Entstanden sind vielfältige Texte von den Schülern der Englisch Leistungskurse, die der Kunst-Kurs dann als Gestaltungsanlass genommen hat. Die zwölf entstandenen Kunstwerke werden erstmalig beim Sommerfest mit Sponsorenlauf am Freitag, 1. September, 14 bis 18 Uhr, gezeigt. Aber auch der Grundkurs Philosophie der 13. Klasse hat zu dem Invictus Projekt etwas beigetragen. 24 Schülerinnen und Schüler interviewten Menschen wie unter anderem Großeltern und Krankenpflegern, die aus ihrer Sicht Respekt verdienen. Diesbezügliches wurde ein Heft mit entsprechenden Texten erstellt.