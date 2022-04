Langenfeld Gedenken : Am 24. April wird der Toten des Wenzelnbergs gedacht

Langenfeld Am Sonntag, 24. April, findet wieder eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der Morde vom 13. April 1945 am Wenzelnberg statt.

(elm) Am Sonntag, 24. April soll, nach einer zweijährigen Coronapause, wieder mit einer Gedenkveranstaltung – in tradioneller Form – der schrecklichen Morde des Nazi-Regimes am 13. April 1945 gedacht werden. In den Jahren 2020 und 2021 hatten dort zum Gedenken an die 71 ermordeten Menschen nur stille Kranzniederlegungen stattgefunden. In diesem Jahr liegt dieses Verbrechen 77 Jahre zurück.