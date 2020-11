Kostenpflichtiger Inhalt: Tag der Hausmusik : Musik ist ihr gemeinsames Hobby

Susanne, Mareike, Gisbert und Claas Piorr (von links) sind nur ein Teil der musikalischen Familie. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Alle Mitglieder der Familie Piorr spielen ein Instrument. An Geburtstagen oder hohen Festen wird zusammen gesungen und musiziert. Auch an Heiligabend ist das vor der Bescherung geplant. Am Sonntag, 22. November, ist „Tag der Hausmusik“.