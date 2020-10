Langenfeld : Quarantäne in Kita und Gesamtschule

Das Corona-Virus breitet sich weiter aus. Foto: pixabay

Langenfeld Ein Kind ist an der städtischen Kita Jahnstraße 2 positiv getestet worden. Die Einrichtung bleibt am Montag geschlossen. Auch an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule ist ein Schüler erkrankt.

