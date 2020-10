Welt-Rheumatag am 12. Oktober : Langenfelder Rheuma-Liga arbeitet am Limit

Die Corona-Krise bereitet der Vorsitzenden Gisela Trapp jede Menge Organisationsaufwand. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Zum Welt-Rheumatag am 12. Oktober haben die 400 Mitglieder kein besonderes Programm ausgearbeitet. Sie verweisen auf die Homepage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Eigentlich ist der Welt-Rheuma-Tag am 12. Oktober dafür gedacht, Patienten, Angehörige und Freunde über diese Krankheit zu informieren und auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Die Rheuma-Liga ist einer der Organisatoren. Doch in diesem Jahr hat die für Langenfeld und Monheim zuständige Gruppe alle Hände voll damit zu tun, ihre Therapiegruppen zu organisieren, so dass überhaupt keine Kapazität mehr bleibt, um sich auf den Welt-Rheuma-Tag zu konzentrieren.

Die Rheuma-Liga in Langenfeld und Monheim ist mit rund 400 Mitgliedern nicht gerade klein. Zwei wichtige Angebote deckt sie ab. Zum einen steht die Rheuma-Beraterin Jutta Klenner-Sahm ehrenamtlich für Beratungsgespräche zur Verfügung. Der zweite und für Rheumapatienten maßgebliche Teil ist jedoch das Bewegungsangebot. Hier bot die Rheuma-Liga bis zur Corona-Krise zwei Möglichkeiten in der Woche an: Funktionstraining und Wassergymnastik.

Info Vorträge werden auf der Homepage abgerufen Wer Der Welt-Rheuma-Tag wird bereits zum 8. Mal von den Antares-Apotheken, der Rheuma-Liga und der Arbeitsgemeinschaft regionaler kooperativer Rheumazentren in Kooperation organisiert. Was In diesem Jahr fällt die Präsenzveranstaltung wegen Corona aus. Die Vorträge werden aufgezeichnet und können ab dem 12. Oktober auf der Website (www.welt-rheuma-tag.de) angesehen werden.

In Langenfeld findet dies bei der Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) statt, in Monheim in der Aktivita. „Wir hatten so einen schönen Rhythmus“, erzählt Gisela Trapp, die bereits seit zwölf Jahren in der örtlichen Rheuma-Liga aktiv ist. Nach einem halben Jahr Corona-Maßnahmen kommt die Ehrenamtliche jedoch an ihre Grenzen. Denn der schöne Rhythmus sei vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Zum einen liege das daran, dass die Gruppen verkleinert werden mussten. Waren es bisher zwanzig Gruppen mit jeweils zwölf bis 15 Teilnehmern, dürfen derzeit nur noch höchstens acht Teilnehmer in einer Gruppe zusammen sein. „Natürlich versuchen wir, dass dann auch alle acht Plätze besetzt sind“, erzählt Trapp. Wenn also jemand absagt, wird im Wechsel ein anderer dazu genommen. Eigentlich gerecht, aber dennoch muss sich Gisela Trapp nur allzu häufig die wütenden Tiraden der unzufriedenen Teilnehmer anhören.

Die verkleinerten Gruppen sind nicht das einzige Problem. Es werde für Desinfektion beispielsweise auch mehr Zeit pro Gruppe beansprucht. Und das geht nicht nur der Rheuma-Liga so, sondern auch den Sportvereinen, die die Schwimmbäder sonst nutzen. „Und diese Zeit nehmen sie uns weg“, bedauert Trapp.

So könnten die ansonsten wöchentlich angebotenen Therapiekurse nur noch alle vierzehn Tage stattfinden. „Und wir haben Leute dabei, die eine Verordnung für zweimal pro Woche haben“, bedauert Trapp die Einschränkung.