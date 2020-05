Langenfeld Kunst-Export : Schmees gießt Kunstwerk für Arzneiagentur

Langenfeld Der Künstler Gijs Assmann hat das Kunstwerk „Pendulum“ für die neue Europazentrale entworfen. Eine flüssige, kreisförmige Linie aus Edelstahl, die sich 9 Meter durch die Luft schlängelt.

Die Edelstahlgießerei Schmees ist seit Jahren auch als „Kunstschmiede“ bekannt. Viele internationale Künstler nutzen die Fähigkeiten von Schmees-art, Kunstwerke zu gießen, aufwändig zu polieren und vor Ort zu montieren; in vielen Weltstädten zieren sie große Plätze oder symbolisieren die Arbeit von Behörden und Großunternehmen: Seit dem 28. März steht die beeindruckende Skulptur „Pendulum“ des niederländischen Künstlers Gijs Assmann vor der Zentrale der EMA European Medicines Agency/EMA (Europäische Arzneimittelagentur) in Amsterdam. Das 9000 Kilo schwere Kunstwerk wurde in der Rekordzeit von acht Monaten im Schmees-Werk Pirna gegossen, poliert, per Schwertransport in die Niederlande überführt.