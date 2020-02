Langenfeld : 80 Grundstücke werden neu zugeschnitten

Die Eigentümer an der Düsseldorfer Straße sollen teilweise rund 200 Quadratmeter ihrer Grundstücke abgeben, damit die Stadt dort bauen kann. Foto: RP/Petra Czyperek

Langenfeld Um Platz für weitere Wohnungen zu schaffen, stimmen die Politiker mehrheitlich für eine Umlegung.

Die alten Grundstücke an der Düsseldorfer Straße in Berghausen sind bis zu 1400 Quadratmeter groß und schmal zugeschnitten. Grenzten die Gärten der Eigentümer noch vor einigen Jahren an freie Feldflächen, sind die Grundstücke nahe des Kreisverkehrs jetzt zwischen dem Einkaufszentrum mit Parkplatz sowie dem Seniorenwohnheim ziemlich eingekeilt. Die Stadt möchte auf dem Areal zwischen Treibstraße, Blumenstraße und Düsseldorfer Straße 100 weitere Wohneinheiten bauen. Seit 2012 gibt es dafür einen rechtskräftigen Bebauungsplan. „Ohne eine Neuordnung der Grundstücke geht es dort jetzt aber nicht weiter“, sagt Stadtplaner Stephan Anhalt.