Vortrag Chefvolkswirt Schilbe : Dreikönigstreffen der CDU-Mittelständler

Langenfeld Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion lädt zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen für Freitag, 10. Januar, 18.30 Uhr, in die Werft 4.0, Gladbacher Straße 3-5, ein.

Das Thema lautet: „Perspektiven für Deutschland und den Euro“. Ziel der Veranstaltung ist es Einblicke in Konjunkturerwartungen zu geben. Stefan Schilbe, Chefvolkswirt HSBC Deutschland (Hongkong and Shanghai Banking Corporation) hält einen Vortrag. Die· Moderation übernimmt Kurt Demmer, ehemals Chefvolkswirt der IKB Deutsche Industriebank. Eine Anmeldung ist erforderlich, per E-Mail unter dr.amler@mit-Langenfeld.de. Für Mitglieder der MIT ist die Veranstaltung kostenfrei. Nichtmitglieder zahlen zehn Euro.