Langenfeld Handtaschenraub : Noch ein Taschenraub: Staatsanwalt setzt Belohnung aus

Die Polizei in Langenfeld registriert aktuell eine starke Häufung von Handtaschendiebstählen. Foto: Michael Scholten

Langenfeld Eine 91-jährige Langenfelderin ist am Montagabend auf der Von-Velbrück-Straße überfallen worden. Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus.

(ilpl) Die Raubüberfälle auf ältere Frauen auf offener Straße häufen sich auffallend. Am Montag kam ein weiteres Opfer dazu: Gegen 18.30 Uhr war eine 91-jährige Langenfelderin mit dem Fahrrad auf der Von-Velbrück-Straße in Langenfeld unterwegs. Als die von der Polizei als „sehr rüstig“ beschriebene Seniorin an einer Garage anhielt und vom Fahrrad abstieg, näherte sich ihr ein Unbekannter von hinten und riss ihr die Einkaufstasche von der Schulter. Dann rannte der Mann mit der Tasche in Richtung Düsseldorfer Straße davon. Die Seniorin blieb unverletzt

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtet, kam es in den vergangenen Wochen (12. bis 25. November) im Stadtgebiet von Langenfeld zu bislang sieben Raubüberfällen an Seniorinnen. Aus diesem Anlass hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Düsseldorf für Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tatserie und zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen, einen Betrag in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. Diese Maßnahme wurde aufgrund der besonderen Rohheit der Taten und der Wehrlosigkeit der Opfer (das älteste ist 92 Jahre alt) gemeinsam von der Kriminalpolizei Langenfeld und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf initiiert, welche unter Hochdruck an der Aufklärung der Tatserie arbeiten.

Laut aktuellem Ermittlungsstand geht die Langenfelder Kriminalpolizei von einem Einzeltäter aus. Dieser erbeutete in nahezu gleicher Vorgehensweise die mitgeführten Hand- beziehungsweise Einkaufstaschen seiner Opfer. Den Überraschungsmoment ausnutzend, griff er die Seniorinnen dabei immer von hinten an und riss ihnen ihre mitgeführte Tasche gewaltsam von der Schulter. In einem Fall stürzte ein Opfer und wurde von dem Täter mehrere Meter über den Boden geschleift. „In allen Fällen wurde keine große Beute gemacht“, berichtet Polizeisprecher Daniel Uebber.

Zu dem Handtaschenräuber liegt die folgende Personenbeschreibung vor: circa 20 bis 30 Jahre alt, „normale“ Statur, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß. Er flüchtete mal zu Fuß, mal mit einem Fahrrad. Bei seiner letzten Tat trug er einen Parka mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem gesuchten Handtaschenräuber. Kennt möglicherweise jemand sogar seine Identität?