Langenfeld : Brustkrebs – Risiko erkennen und vermindern

Der Leitende Oberarzt am Richrather St. Martinus-Krankenhaus berichtet über Therapiemöglichkeiten.

Immer dann, wenn prominente Schauspieler oder Politiker betroffen sind, gerät das Thema Brustkrebs wieder in die breite Öffentlichkeit. In Deutschland birgt Brustkrebs mit jährlich 72.000 neuen Erkrankungen das größte Tumor-Risiko bei Frauen. Doch was weniger bekannt ist, auch Männer können daran erkranken. Seit mehr als 30 Jahren ist Dr. Constantin Pagouras auf die chirurgische Behandlung dieser Erkrankung spezialisiert. Er gründete und leitete das „Brustzentrum“ am St. Josef-Haus in der Nachbarstadt Hilden. Seit 2017 ergänzt er in Langenfeld die von Dr. Detlev Katzwinkel geleitete gynäkologische Fachklinik am St. Martinus Krankenhaus Richrath. Die RP sprach mit dem Mediziner über die Krankheit, deren Entstehung, Therapiemöglichkeiten und die Nachbetreuung.