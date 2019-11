Langenfeld : Alkohol zerstört Beziehungen und Jobs

Langenfeld Der Verein „Treff Punkt“ bietet zwei Selbsthilfegruppen für Abhängige, Gefährdete und Angehörige an.

Die Zeiten, in denen die Süchte klar abgegrenzt wurden – Alkohol, Tabletten, Drogen – sind längst vorbei. Inzwischen gehört längst auch die Spielsucht dazu, genauso die synthetischen Drogen, die immer wieder in neuer Zusammensetzung auf den Markt kommen. „Die junge Generation von 15 bis 30 Jahren ist meist mehrfach süchtig“, weiß Wolfgang. Er ist seit fünf Jahren der Vorsitzende des Vereins „Treff Punkt“, der zwei Selbsthilfegruppen für Suchtmittelabhängige, Gefährdete und deren Angehörige anbietet. „Die Suchtstrukturen sind im Prinzip gleich“, erklärt der 60-Jährige. Es werden Stoffe konsumiert, um scheinbar etwas zu verändern, um sich besser zu fühlen oder vor der Realität zu fliehen. Wolfgang hat das mit Alkohol versucht. „Anfang 2011 habe ich eine Entgiftung in Ratingen gemacht“, erzählt er, „da hatte ich noch völlig falsche Vorstellungen.“ Er glaubte, dass er nach 14 Tagen geheilt nach Hause gehen könne. Dass dies nicht so ist, hat er dann erfahren müssen und sich zur Unterstützung eine Selbsthilfegruppe gesucht. „Die Chemie in der Gruppe muss stimmen“, betont er, „man muss sich öffnen, um sich Hilfe von anderen zu holen.“ Deshalb rät er, sich erst einmal mehrere Gruppen anzuschauen.