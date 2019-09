Langenfeld : Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in LVR-Klinik aus

Langenfeld Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Brand auf das Gelände der LVR-Klinik Langenfeld an der Kölner Straße gerufen, teilte ein Sprecher mit. Die Einsatzzentrale alarmierte daraufhin die Hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst, den Einsatzführungsdienst sowie die Löschzüge Stadtmitte und Reusrath zum Einsatz in die LVR-Klinik.

