Langenfeld : Langenfelder Kitas öffnen ihre Türen

Langenfeld Viele Kindertagesstätten in freier oder kirchlicher Trägerschaft vereinbaren Termine nur individuell.

Nach den Tagen der offenen Tür entscheiden Eltern, welche Einrichtung ihnen am besten gefallen hat. Dort wird dann die Anmeldung für den Betreuungsplatz des Kindes mit der Priorität 1 für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021 (beginnend am 1. August 2020) vorgenommen. Soll das Kind noch in weiteren Einrichtungen angemeldet werden (Priorität 2, 3), so erfolgt dies ebenfalls in der Kita mit der Priorität 1. Somit haben die Eltern bei der Anmeldung eine Kita als Ansprechpartner und müssen nicht in mehreren Einrichtungen vorsprechen. Sollte der Wunsch bestehen, die mit Priorität 1 versehene Kita zu wechseln, so ist dies ebenfalls in der aktuellen ersten Kita mitzuteilen, damit die Federführung auf die neue Kita abgegeben werden kann. Zusagen für das Kindergartenjahr 2020/2021 werden voraussichtlich Ende Januar/ Anfang Februar 2020 verschickt.