Langenfeld : Unbekannte stehlen Sattelzuganhänger

Langenfeld (og) Der vorübergehend als gestohlen gemeldete Sattelzuganhänger der Marke Schmitz Cargobull ist wieder aufgetaucht. Der weiße, abgekoppelte und nicht beladene Anhänger war von einer Spedition, die an der Poensgenstraße ansässig ist, vermisst worden.

Die Polizei schrieb das Gefährt zur internationlen Fahndung aus. Jetzt ist der gesuchte Auflieger bei einer anderen Speditionsniederlassung in Willich wieder aufgetaucht. Nach dem Stand aktueller Ermittlungen, so die Polizei, gab es einen Fehler in der Logistik des Unternehmens.