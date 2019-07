Langenfeld : Jung und jeck: die Majestäten

Langenfeld Fritz I und Vivien II wollen in der kommenden Session Langenfelds Jecke rocken.

Das neue Langenfelder Kinderprinzenpaar für die Session 2019/20 liebt den Karneval. Michaela Klapper, die Leiterin Kinderprinzenteam der Stadt Langenfeld, stellte die neuen Nachwuchstollitäten gemeinsam mit dem Heimatverein Postalia vor. Fritz I. (Fritz Reifert) ist elf Jahre alt und geht in die 5. Klasse der Kopernikus Realschule. Sein liebstes Hobby ist das Segeln, außerdem Trampolin springen und die Trendsportart Parcour. Fritz mag außerdem Basketball. Seine Favoriten sind die Los Angeles Lakers. Seit fast zwei Jahren gehört er dem RKV an. Fritz war in der Session 2017/18 als Page dabei.

An seiner Seite steht Kinderprinzessin Vivien II. (Vivien Schmidt). Sie ist 14 Jahre alt und geht in die 9. Klasse der Kopernikus-Realschule. Ihr Lieblingshobby ist das Tanzen beim RCC und bis vor kurzem hat sie auch beim Tuspo Richrath Fußball gespielt. Ihr Lieblingsfußballverein ist der 1. FC Köln. Vivien war in der letzten Session als Pagin mit dabei. Außerdem hilft sie ehrenamtlich im Altenheim. Josy Mührmann und Alexander Arndt begleiten das Kinderprinzenpaar als Pagin und Page in der neuen Session.