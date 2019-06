Langenfeld : 785, 777 und 791 fahren Umleitung

Langenfeld Wegen des Mittsommernachtslaufs ist die Hauptstraße heute ab 17.30 Uhr gesperrt.

Wegen des Mittsommernachtslaufs der Sparkasse wird die Hauptstraße in Langenfeld heute in der Innenstadt von 17.30 bis 23 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind auch die Buslinien 777, 785 und 791.

Die Busse der Linie 777 fahren in Richtung Götsche ab der Haltestelle „Auf dem Sändchen“ und in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Bogenstraße“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Stadtgalerie“, „Langenfeld, Marktplatz“, „Langenfeld, Stadtmitte“, „Freiherr-vom-Stein-Straße“ und „Fröbelstraße“ werden an die Haltestelle „Langenfeld, Rathaus“ der Linie 791 verlegt.

Die Busse der Linie 785 fahren in Richtung Langenfeld ab der Haltestelle „Langenfeld, Rathaus und in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Langenfeld, Amtsgericht“ eine Umleitung. Die Busse der Linie 791 fahren in Richtung Monheim ab der Haltestelle „Langenfeld, Rathaus“ und in Richtung Solingen ab der Haltestelle „Knipprather Straße“ eine Umleitung.