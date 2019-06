Langenfeld : Feuerwehr löscht brennendes Auto

Die Feuerwehr löschte einen Autobrand an der Schneiderstraße. Foto: RP/Patrick Schüller

Langenfeld (pc) Die Feuerwehr Langenfeld wurde am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Fahrzeug an der Schneiderstraße gerufen, teilte die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Motorraum des Wagens bereits in voller Ausdehnung und das Feuer breitete sich auch auf den Innenraum des Wagens aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken