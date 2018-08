Langenfeld : Fahrer flüchtet nach Unfall am Baumarkt

Langenfeld (elm) Am frühen Freitagabend, zwischen 17 und 18 Uhr, parkte ein roter Opel Adam auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes an der Rheindorfer Straße 55 in Langenfeld. In dieser Zeit wurde der Opel von einem anderen Fahrzeug am linken vorderen Kotflügel angerempelt und beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, an dem Adam hinterließ er einen geschätzten Karosserie- und Lackschaden im Wert von mindestens 500 Euro zurück.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Sonntag, zwischen 13 und 20.20 Uhr, an der Straße Steinrausch in Immigrath. Ein unbekannter Autofahrer touchierte einen silbergrauen VW Golf, der am Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nr. 13 in Fahrtrichtung Jahnstraße stand. Bei der Kollision entstand ein Schaden am linken Heck des Golfs, den die Polizei auf mindestens 400 Euro schätzt.



Name und Nachricht : Udo Adam Bonn bleibt Chef der Linken

zurück

weiter

Hinweise an die Polizei, Telefon