Polizei sucht Zeugen Zwölfjährige in Langenfeld sexuell belästigt

Gegen 18.05 Uhr stiegen sie und ihr Bekannter dann gemeinsam mit den Tätern in die Buslinie 791 in Richtung Monheim ein, wobei die Zwölfjährige fortwährend sexuell belästigt wurde. Am Busbahnhof in Monheim stiegen die Täter aus der Buslinie aus und entfernten sich in Richtung „Eierplatz“.