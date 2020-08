Langenfeld Unfall : Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Langenfeld

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Langenfeld

Langenfeld (og) Zwei Personen sind am Donnerstag bei einem Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße leicht verletzt worden. Das bestätigt die Polizei. Die Feuerwehr ist gegen 13.30 Uhr ausgerückt. Auf der Theodor-Heuss-Straße ist es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Toyota und einem Mini gekommen.

Die Verletzen werden zunächst vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes ist die Theodor-Heuss-Straße zwischen der Lindberghstraße und der Straße „Am Alten Broich“ voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Beide Autos werden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und will am Freitag Details nennen.