An der Berghausener Straße : Zwei Verletzte bei Auffahrunfall vor Ampel

An der Berghausener Straße

Am frühen Nachmittag waren Polizei und Rettungssanitäter bei einem Auffahrunfall an der Berghausener Straße im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld Bei einem Auffahrunfall vor einer Ampel an der Berghausener Straße sind am Donnerstagnachmittag zwei Beteiligte verletzt worden.

Gegen 13.25 hatte ein Mercedes nahe der Autobahnzufahrt in Höhe der Karl-Benz-Straße an der Ampel gehalten. Von hinten her näherte sich ihm Audi, der mit voller Wucht auf das Heck des Mercedes prallte. Vermutlich sei Unachtsamkeit im Spiel gewesen, meinte ein Polizeisprecher.