An diesem Wochenende : Coronavirus führt zu Trödelmarkt-Absagen

LANGENFELD/Monheim Erkrath ist bislang weiterhin die einzige Stadt im Kreis Mettmann, in der mit dem Coronavirus infizierte Menschen wohnen.

Wegen der Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sind jetzt die ersten Veranstaltungen in Langenfeld abgesagt worden. An diesem Wochenende fallen nach Angaben von Stadtsprecher Andreas Voss sowohl der Trödelmarkt des CDU-Ortsvereins Immigrath am Samstag und Sonntag in der Stadthalle aus als auch der Antik- und Trödelmarkt in der Stadtgalerie am Sonntag. Voss verwies auf die am Dienstag erlassene Anordnung der NRW-Landesregierung, Veranstaltungen mit erwarteten Besucherzahl von 1000 und mehr abzusagen. „Darüber hinaus werden auf Empfehlung des Landesschulministeriums bis zu den Osterferien keine Schulveranstaltungen einschließlich Festen und Trödelmärkten stattfinden“, so Voss. Deshalb falle auch das Schul-Schwimmfest am 21. März aus.