Langenfeld : Zwei Sportplätze bekommen jetzt neuen Kunstrasen

LANGENFELD Neue Trainingsmöglichkeiten für die VfB-Fußballer und AFC-Footballer: Neben der kürzlich eröffneten Kita an der Langforter Straße wird jetzt die verbliebene Hälfte des früheren Ascheplatzes in ein Kleinspielfeld mit Kunstrasen umgewandelt.

„Die Arbeiten laufen“, sagte Sportamtsleiter Carsten Lüdorf den Politikern im Sportausschuss. „Bis zu den Sommerferien soll der Platz mit neuer LED-Beleuchtung fertig sein.“ Fußballer und Footballer werden auf diesem Kunstrasen-Platz vor allem trainieren. „Der VfB kann ihn aber auch für den Spielbetrieb der jüngsten Jahrgänge bis zur D-Jugend nutzen.“ Auch die Mädchen und Jungen der angrenzenden Kita dürfen sich dort austoben. In den Sommerferien starten laut Lüdorf dann in Reusrath Arbeiten an einem weiteren Kleinspielfeld. Auf diesem von Germania Reusrath und Peter-Härtling-Schule gemeinsam genutzten Platz werde der Kunstrasen erneuert.