Spaziergängerinnen in Langenfeld angefahren : Zwei Seniorinnen bei Unfall verletzt

Spaziergängerinnen in Langenfeld angefahren

Langenfeld Zwei Frauen im Alter von 81 und 78 Jahren wurden am Abend bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 73-Jährige hatte sie an der Berghausener Straße übersehen.

Gegen 19:45 Uhr wollten am Sonntagabend zwei Spaziergängerinnen in Langenfeld die Berghausener Straße überqueren. Eine 73-Jährige aus Langenfeld war nach Angaben der Polizei Mettmann zur gleichen Zeit mit ihrem Mercedes auf dem Zehntenweg unterwegs. Sie bog nach links in die Berghausener Straße und übersah dabei offenbar die Spaziergängerinnen.