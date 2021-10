Auf Bergischer Landstraße : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Langenfeld

Langenfeld Zwei Schwerverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Bergischen Landstraße in Langenfeld gefordert. Eine 62-jährige Beifahrerin war nach dem Zusammenstoß von zwei Autos eingeklemmt.

Bei einem heftigen Zusammenstoß von zwei Autos sind am Donnerstagabend auf der Bergischen Landstraße zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Danach fuhr ein 68-jähriger Nissan-Fahrer gegen 20 Uhr in Begleitung einer 62-jährigen Beifahrerin die Bergische Landstraße in Fahrtrichtung Schneiderstraße. An der Kreuzung Hardt/Schneiderstraße/Bergische Landstraße wollte laut einer Pressemitteilung der Polizei nach links auf die Straße Hardt in Fahrtrichtung Innenstadt Langenfeld abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 31-Jähriger in einem Audi Q7 auf der Schneiderstraße in Fahrtrichtung Bergische Landstraße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu überqueren. Neben ihm befand sich ein Zeuge in einem Transporter, der von der Schneiderstraße auf der Linksabbiegerspur auf die Hardt in Fahrrichtung Autobahn abbog.