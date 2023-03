Wirtschaftsförderung Langenfeld Zwei Neue für die städtische Wirtschaft

Sabine Sauer ist seit dem 1. März 2023 für den Bereich „Kooperation Schule-Wirtschaft“ verantwortlich. Die Düsseldorferin absolvierte ein Studium der Soziologie und der Sozialpolitik in Duisburg und in Bremen. Während und nach dem Studium sammelte sie erste Berufserfahrungen in der Kinderbetreuung, genauer gesagt im Offenen Ganztag. 2018 wechselte Sabine Sauer zunächst als Projekt-Sachbearbeiterin, später dann als Projekt-Referentin in die Qualitätssicherung für das landesweite Bildungsprojekt „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Hier sammelte sie Erfahrungen im Bereich der Berufsorientierung junger Menschen. Den besonderen Reiz ihres neuen Aufgabenfeldes in der Langenfelder Wirtschaftsförderung sieht Sabine Sauer in der Intensivierung ihrer landesweiten Netzwerkarbeit nun im kommunalen Bereich.