Kreisgesundheitsamt bestätigt : Zwei Langenfelder sind mit Coronavirus infiziert

Langenfeld Auch in Langenfeld sind jetzt zwei Menschen vom Coronavirus infiziert. Damit erhöht sich die Zahl der im Kreis Mettmann Erkrankten auf zwölf.

Nach Angaben des Kreisgesundheitsamts sind am Mittwoch zu den bisher bekannten acht Covid-19-Kranken vier weitere hinzugekommen. Insgesamt neun der Corona-Infizierten wohnen in Erkrath, zwei in Langenfeld und einer in Mettmann. Die Zahl der Corona-Verdachtsfälle befindet sich nach den Worten einer Kreissprecherin im ständigem Fluss. „Es gibt immer wieder negativ getestete Personen, dafür kommen neue Verdachtsfälle hinzu.“ Aktuell gebe es am Mittwochnachmittag elf begründete Verdachtsfälle (drei in Erkrath, drei in Haan, zwei in Ratingen, einen in Hilden, einen in Mettmann, und einen in Wülfrath). „Die Betroffenen wurden zu Hause abgesondert. Weiteren Maßnahmen sind zunächst nicht erforderlich“, sagte die Kreissprecherin. Bei diesen Verdachtsfällen stünden die Testergebnisse noch aus.