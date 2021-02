Feuerwehr warnt: Eisfläche nicht tragfähig : Zwei 19-Jährige brechen auf zugefrorenem See ein

LANGENFELD Am späten Mittwochabend sind zwei 19 Jahre alte Männer auf dem zugefrorenen Heinenbusch-See durchs Eis eingebrochen. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Frank Noack konnten sich die beiden ins eiskalte Wasser gefallenen Langenfelder selbst ans Ufer retten, einer von ihnen sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Gegen 23 Uhr war die Feuerwehr telefonisch zu dem Einsatz an den Angelsee am Winkelsweg alarmiert worden. Die leichtsinnigen Männer hatten die Tragfähigkeit der Eisfläche unterschätzt. Nur einer der vollkommen durchnässten 19-Jährigen hatte es geschafft, die steile Böschung zum Winkelsweg emporzuklettern. Er wartete an der Straße auf Hilfe und erklärte den Rettungskräften, dass sein Begleiter noch am Seeufer lag. Die beiden Feuerwehrleute des Rettungsdienstes teilten sich laut Noack daraufhin auf. „Während einer den bereits Angetroffenen im Rettungswagen betreute, suchte der Andere den Begleiter. Nach kurzer Zeit fand er ihn am Ufer liegend.“ Zeitgleich seien Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie ein weiterer Rettungswagen und der Notarzt nachalarmiert worden. „Der am See liegende Mann wurde so gut es ging in wärmende Decken eingehüllt, um eine weitere Auskühlung zu verhindern“, sagt Noack. Aufgrund der Steigung der Böschung habe der entkräftete 19-Jährige nicht selbständig zum zweiten Rettungswagen gehen können. Deshalb brachten die hauptamtlichen Kräfte eine so genannte Schleifkorbtrage zu ihm. „Nachdem er in weiter wärmende Decken eingehüllt war, wurde er in der Schleifkorbtrage fixiert und die Böschung heraufgebracht.“ Rettungssanitäter brachten ihn nach einer kurzen Behandlung ins Krankenhaus, bei seinem Begleiter sei dies nicht nötig gewesen.