Monheim Live-Konzerte im Sojus von Jazz bis Rock

Anfang Juni gibt es wieder Livemusik im Sojus 7. Am Samstag, 1. Juni, ist die Kölner Band „The Absurd“ mit einer Mischung aus psychedelischem Rock und Jazz zu Gast. Die Band, die seit 1984 existiert, hat auch Songs in türkischer Sprache im Repertoire. Überdies wird an diesem Tag die Leverkusener Band „Confuse Your Cat“ die Bühne erklimmen. Die Musikerinnen und Musiker beschreiben ihre eigene Musik als eine Mischung aus instrumentalem Jazzrock, Fusion und Confusion mit treibenden Grooves. Es wird vertrackte Eigenkompositionen voller Energie und Leidenschaft geben, verspricht die Band.