Reihentests : Je zwei Infizierte an KAG und Kopernikus-Schule

Langenfeld/Monheim Langenfeld/Monheim (og) Die Reihentestung von Teilen der Schülerschaft und Mitgliedern des Lehrerkollegiums am Konrad-Adenauer-Gymnasiums hat zwei weitere positiv auf das Virus getestete Schüler ergeben.

Da ein weiteres Testergebnis noch aussteht, hatte die Schulleitung für Freitag und jetzt auch für Montag aus Vorsicht die Jahrgangsstufe 9 in Homeschooling gesetzt – in Absprache mit dem Kreisgesundheitsamt. Das berichtet Stadtsprecher Andreas Voss. Zwei weitere positive Tests meldet das Kreisgesundheitsamt bei Schülern der Kopernikus-Realschule. Nach derzeitigem Stand betrifft es die Familie des zuerst positiv Getesteten sowie vier seiner Mitschüler. Dort werden die Kontaktpersonen getestet. Der positiv getestete Schüler habe in dieser Woche nicht am Unterricht in der Schule teilgenommen. Mit dem zweiten Fall müssen sieben weitere Schüler in Kontakt-Quarantäne.