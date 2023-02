Schulen in Langenfeld Die ersten Hygieneautomaten sind da

Die Schülersprecher sind begeistert: „Dies ist ein absolut sinnvolles Projekt. In der Schülervertretung haben sich alle Klassensprecherinnen dafür ausgesprochen“, so Avin Mehrabi. Schulleiter Frank Theis ist von dem Projekt ebenfalls begeistert: „Der Automat hängt bewusst an einer Stelle in der Schule, die jede Schülerin gut erreichen kann. Ich freue mich, wenn wir durch diese tolle Aktion den Mädchen helfen können.“