Langenfeld Zwei Einbrüche in Restaurant

Am Donnerstag, 23. Februar, sind bislang unbekannte Täter zwischen 0.30 und 4 Uhr in das Lager eines Restaurants an der Felix-Wankel-Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie die Tür zu einem Lagerraum auf. Entwendet wurde nichts. In das Lokal war bereits am Dienstag, 22. Februar, gegen 3 Uhr eingebrochen worden. Der oder die Tatverdächtigen zerstörten eine Fensterscheibe. Entwendet wurde ebenfalls nichts.