Bau- und Verkehrsausschuss : Zwei Dutzend Anträge zu Verkehrsproblemen

Langenfeld Beim Verkehrsgeschehen in Langenfeld scheint Vieles im Argen zu liegen. Diesen Schluss legen die vielen Anträge der Stadtpolitiker zur heutigen öffentlichen Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses (13. Februar, 18 Uhr, Ratssaal 187) nahe.

Wie bereits berichtet, hat die BGL für Richrath ein Verkehrskonzept durch ein externes Planungsbüro beantragt. Vor der heutigen Ausschusssitzung signalisierten auch für die CDU-Fraktion Vorsitzender Jürgen Brüne und verkehrspolitischer Sprecher Tim Koesling Bedarf für solch ein Fachgutachten zu Richrather Verkehrsproblemen. Ganz wichtig sei ein zügiger Bau der beschlossenen Bahnunterführung statt der Schranken an der Kaiserstraße. Weitere Anträge der Parteien betreffen unter anderem mehr Sicherheit für Radler an der Richrather Straße (SPD) oder testweise Gratisbusse an Markttagen und verkaufsoffenen Sonntagen (Grüne).