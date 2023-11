Handel in Langenfeld Zwei Baulücken in der City sind geschlossen

Die Baulücke an der Hauptstraße 114 ist geschlossen. Das 4,5-geschossige Wohn- und Geschäftshaus ist inzwischen komplett vermietet. Die VR-Bank Bergisch Gladbach Leverkusen ist von gegenüber vor gut einer Woche in Erdgeschoss und erste Etage des Neubaus eingezogen. Auch die insgesamt acht Wohnungen sind bis auf eine alle vermietet. „Nur ein Staffelgeschoss ist noch frei“, so Bauleiter Christoph Schöppner. Den Kostenrahmen von 3,5 Millionen Euro habe das Langenfelder Bauunternehmen Rotterdam eingehalten ebenso wie den Zeitplan von etwa 20 Monaten Bauzeit.