Zwar-Gruppe Langenfeld Hobbyfotografen stellen Verbindungen her

(og) Die Zwar-Fotogruppe Langenfeld zeigt ab Donnerstag, 16. November, im Rathaus-Foyer (1. Etage) ihre kreativen Werke. „Zwar“ bedeutet zwischen Arbeit und Ruhestand. Titel der Ausstellung ist „Verbindungen“. die fotografien sind zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Am Anfang stand die Idee des Fotografierens von Brückenbauwerken. Aus diesem eher architektonisch geprägten, eng gefassten Thema schließlich entwickelte sich diese aus 19 Werken bestehende Präsentation, die „Verbindungen" metaphorisch interpretiert und mit vielfältigen Assoziationen spielt, erläutert Dr. Hella-Sabrina Lange, Chefin des Langenfelder Kulturbüros, den Ansatz. So seien Wege, Straßen, Treppen, Kanäle, Schienenstränge, Tore und ganz weit gefasste Formen von Verbindungen von der Fotogruppe kreativ mit der Kamera in den Fokus gerückt worden. Die Vernissage beginnt am Mittwoch,15. November, um 17 Uhr. Lange wird zur Eröffnung ein Grußwort sprechen. Die Ausstellung ist bis zum 15. Januar im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz 1, zu sehen. Interessenten sind herzlich eingeladen, mit den Fotografen über die Bilder, die Gruppe und kommende Projekte ins Gespräch kommen. Ganz am Rande bietet sich Gelegenheit mehr über Zwar mit ihren vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung und aktiven Freizeitgestaltung zu erfahren.