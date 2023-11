Rathaus Langenfeld Hobby-Fotografen stellen Brücken aus

Am Anfang stand dabei die Idee, Brückenbauwerke zu fotografieren. Aus diesem eher architektonisch geprägten, eng gefassten Thema entwickelte sich schlussendlich diese aus 21 Werken bestehende Präsentation, die „Verbindungen“ metaphorisch interpretiert und mit vielfältigen Assoziationen spielt. So sind Wege, Straßen, Treppen, Kanäle, Schienenstränge und weit gefasste Formen von Verbindungen von der Guppe kreativ in den Fokus gerückt worden.