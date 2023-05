Langenfeld Ausstellung Grusellesung wird zu Comedy-Act

So beginnt die Lesung im voll besetzten Sälchen der Langenfelder Stadtbibliothek. Gesäumt von nicht minder gruseligen Bildern des Künstlers Timo Wuerz fand hier ein Höhepunkt der dreiteiligen Ausstellung des Künstlers statt: eine Lesung mit dem John Sinclair-Erschaffer Helmut Rellergerd alias Jason Dark. Ebenfalls mit von der Partie Canonball Randall, Autor der Kitty-Moan-Serie. Es sind schon drei echte Persönlichkeiten, die da auf der Bühne sitzen und Ausschnitte aus „John Sinclair und die U-Bahn-Vampire“ lesen. Und genau deshalb wurde die Grusellesung auch zu einem äußerst amüsanten Erlebnis. Vor allem Timo Wuerz, dessen Bilder rund 500 John Sinclair-Covers zieren, sorgte mit seinen Kommentaren für große Heiterkeit. So gestand er gleich zu Anfang: „Ich habe noch nie eine Seite John Sinclair gelesen.“ Was aus dem Publikum mit dem Ruf „Du führst ein sinnloses Leben“ bedacht wurde. Zunächst las Canonball Randall einen Abschnitt, danach suchte Jason Dark einige Gruselszenen aus, die er vortrug, bevor am Ende Timo Wuerz das Heft in die Hand bekam. „Ich kann’s auch schwäbisch machen“, schlug er vor. Bei der Lesung blieb jedenfalls kein Auge trocken, so dass Wuerz das Publikum gemahnen musste: „Hört auf zu lachen, das ist gruselig.“ Im Anschluss an die Lesekostprobe gab es eine kleine Talkrunde. „Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen?“ Jason Dark: „Ich habe mal Bilder von ihm gesehen und gesagt, ja, von dem will ich Bilder auf dem Cover haben.“ Timo Wuerz erklärt daraufhin, dass er einen seiner Bildbände an den Verlag gesandt hat, der diesen dann als Bestellkatalog benutzt hat. „Die haben die Bilder bei mir bestellt. Deshalb passen die Bilder auf dem Cover auch nicht zum Roman“, so der Künstler. Inzwischen bestellt Jason Dark Coverbilder direkt. „Wenn das Telefon klingelt und die Nummer ist unterdrückt, ist es entweder jemand vom Bundestag oder er“, verrät Timo Wuerz und Jason Dark ergänzt: „Ich lese drei Sätze und er malt.“ Insgesamt 2231 John Sinclair-Geschichten hat Jason Dark inzwischen verfasst. Natürlich kommt die Frage, wie lange er für so eine Geschichte braucht. „Früher habe ich in einem Monat vier Hefte und ein Taschenbuch geschrieben, dazu noch Kinderbücher“, erzählt der mittlerweile 78-jährige Autor.