Veranstaltung in Langenfeld Zum Schoppenfest kommen vier neue Winzer

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm hat die Interessengemeinschaft ebenfalls organisiert. Auftakt zum Fest ist am Freitagabend um 19 Uhr ein fröhlicher After-Work-Schoppen mit der Partyband Roland Brüggen. Am Samstag begleiten die Langenfelder Honoratioren Christel von der Post und der Postillion in Begleitung der Kutschergarde der Postalia, die Kirmesjonges Berghausen den Weg der Weinfreunde zum Marktplatz.