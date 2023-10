Karneval 2024 Zum Kutscheball kommen die neuen Kinderprinzen

(og) Der Heimatvereins Postalia steht bereit für die kommende Session: Gestartet wird mit dem Kutscherball, der am Freitag, 24. November, um 18.50 Uhr beginnt. einlass ist um 18 Uhr in der Schützenhalle Richrath, Kaiserstraße 60. Der Eintritt ist frei. Der Heimatverein bittet jedoch um eine Anmeldung, um die Vorbereitung zu erleichtern. (E-Mai bis zum 15. November an nataschaweisdoerfer@web.de). Beim Kutscherball heißt es Abschied nehmen für das Langenfelder Kinderprinzenpaar der letzten Session. Prinz Maik I. und Prinzessin Zoé I. mit der Pagin Marie sind bereits jetzt schon traurig, dass die schöne Zeit nun zu Ende ist. Nachdem sie erst einmal lange auf ihren Einsatz warten mussten, der aufgrund der Corona bedingten Zeit ausfiel, wurde es danach für die drei eine gute Session, berichtet Gisela Roeder von der Postalia.Im Anschluss werden Kinderprinz Alex II. und seine Prinzessin Johanna I. mit dem Pagen Max und der Pagin Lea von Bürgermeister Frank Schneider proklamiert. Alex II. war bereits als Page in der Session 2019/20 dabei. Damit die vier auf der Bühne eine gute Figur machen, wurden die Ornate angepasst und in den vergangenen Wochen viel trainiert und bis ins letzte Detail geprobt, damit jede Drehung perfekt sitzt und auch die Reden fließend fürs Publikum dargeboten werden. Die Gäste dürfen sich wieder auf eine perfekte und kurzweilige Aufführung freuen. Auch die Aufnahme neuer sowie Ehrungen verdienter Postalia-Mitglieder wird ein Programmpunkt des Abends sein. Postalia-Literat hat bereits ein Rahmenprogramm vorbereitet.