Brauchtum : Zum Jubiläum fällt Schützenfest aus

1950 konnte in Wiescheid wieder ein Schützenfest gefeiert werden – hier eine historische Aufnahme. Foto: Schützen Wiescheid/Schützen Wiescheid/Uellendahl/Archiv

Langenfeld Die Pandemie hat den Schützen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Festschrift von Helmut Uellendahl, Schützen Landwehr 1913, bleibt im Archiv.

(og) Traditionell beginnt an jedem dritten Juliwochenende das Wiescheider Schützenfest. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Pandemie hat den Schützen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der junge Wiescheider Schützenkönig Fabian Kristen (25), wie auch der Jungschützenprinz Florian Broch werden nun ein weiteres Jahr in Amt und Würden bleiben – ohne Fest.