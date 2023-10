Langenfelds Zukunftsschatz Drei Goldbarren für die kleine Zoe Emily

Zum 60. Geburtstag der Stadt Langenfeld im Jahr 2008 wurde der Zukunftsschatz in der Nähe der Hajek-Skulptur in der Fußgängerzone vergraben. Der Schatz sollte dann zum Stadtjubiläum in diesem Jahr gehoben werden und den Eltern des ersten Langenfelder Neugeborenen nach dem Stichtag überreicht werden. So war es vereinbart. Jetzt ist es vollzogen. Tobias Vökel und Lara Kortzak haben die drei kleine Goldbarren, die die Stadt eigens in ein hübsches Geschenkpaket gesteckt hat, entgegengenommen. Bis zum 18. Geburtstag von Zoe Emily wollen sie ihn erst einmal aufheben. „Dann darf sie selbst entscheiden, was sie damit machen möchte“, sagt Lara Kortzak und schaut in den Kinderwagen, wo Zoe friedlich schläft. Wer weiß, was die drei Goldbarren (aktueller Wert etwa 1800 Euro) bis dahin wert sind.