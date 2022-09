Zwölfjährige Langenfelderin ist mit Freundin unterwegs : E-Scooter-Fahrerin verursacht Unfall mit Linienbus

Langenfeld Zu jung und mit Freundin unterwegs, verursachte eine Zwölfjährige mit ihrem E-Scooter einen Unfall mit einem Bus. Vier Personen verletzten sich. Die Polizei ermittelt.

() Zwei Mädchen auf einem E-Scooter haben am Montag, 5. September, in Langenfeld-Immigrath einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. Vier Personen sind leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei 12-jährige Mädchen gegen 14.10 Uhr auf einem E-Scooter an der Straße Auf dem Sändchen unterwegs. Über die Mittelinsel am Ausgang des Friedhofs wollten die beiden Mädchen die Straße überqueren. Sie hielten zunächst auf der Mittelinsel an, beschleunigten dann wieder und fuhren auf die Fahrbahn. Ein Linienbus, der auf der Busspur in Richtung Turnerstraße unterwegs war, musste deswegen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit den Schülerinnen zu verhindern. Durch den Bremsvorgang wurden vier Fahrgäste des Linienbusses leicht verletzt. Eine weitere medizinische Versorgung in Krankenhäusern war nicht notwendig. Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Vater der 12-Jährigen wurde eingeleitet. Zudem dürfen E-Scooter erst ab einem Alter von 14 Jahren gefahren werden. Eine Mitnahme von weiteren Personen auf dem E-Scooter ist darüber hinaus verboten.