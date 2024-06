Langenfeld ZNS Fest trotzt dem herbstlichen Wetter

Bis zu 20.000 Besucher lockt das ZNS-Fest Jahr für Jahr in die Langenfelder Innenstadt, mit großer Automeile, Kinderbelustigung und Trödelmarkt sowie einem großen Biergarten auf dem Rathausparkplatz. Eine zweitägige Großveranstaltung, die von einem vergleichsweise kleinen, aber sehr erfolgreichen Verein gestemmt wird. Seit 1989 gibt es den Förderkreis ZNS Langenfeld mit derzeit rund 40 Mitgliedern, der sich seit für Unfallverletzte mit einem geschädigten zentralen Nervensystem einsetzt. Mit dem ZNS-Fest wurden in den vergangenen 35 Jahren rund 900.000 Euro eingespielt, die als Spende an die in Bonn ansässige ZNS Hannelore-Kohl-Stiftung flossen, ebenso wie an lokale Organisationen, die sich mit der Problematik von Hirnverletzungen auseinandersetzen. „Ein Problem, das jeden von uns treffen kann“, sagt Dr. Barbara Aßmann, neue Vorsitzende des Vereins.