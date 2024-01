Langenfeld Zigarette könnte Brand verursacht haben

(og) Ursache für den Tod eine 43-Jährigen Monheimers könnte eine brennende Zigarette gewesen sein. Das teilt die Pollizei jetzt mit. Wie berichtet, ist der Mann am Silvestermorgen leblos in seinem Pflegebett aufgefunden worden. Die Feuerwehr, die den Brand an der Hegelstraße löschen wollte, fand den Bewohner. Die Polizei hat ermittelt, dass der Brand von dem 43-Jährigen möglicherweise durch eine heruntergefallene Zigarette verursacht wurde und es sich bei dem Tod des Mannes um einen Unglücksfall handelt. Hinweise auf Fremdverschulden oder technischen Defekt gibt es nicht, so die Polizei.